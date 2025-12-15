Economía.- Gema Llamazares recibirá este jueves el Premio Mujer Referente en la Gala Anual de Socias de FEDA

La galerista Gema Llamzares, Premio Mujer Referente de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA). - FEDA

GIJÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) celebrará el próximo jueves en Gijón su Gala Anual de Socias 2025, un encuentro que reunirá a empresarias, directivas y profesionales con la que reconocer los logros del año.

Según una nota de prensa de FEDA, durante la Gala, que tendrá lugar en el Real Club Astur de Regatas de Gijón, se hará entrega del Premio Mujer Referente a la galerista Gema Llamzares.

Con este galardón, se pone en valor la trayectoria y el impacto de aquellas mujeres que destacan "por su liderazgo, su compromiso y su contribución al desarrollo económico y social de Asturias".

En el caso de Llamazares, se ha resaltado que es "una referente que ha impulsado la cultura y el talento asturiano con liderazgo, innovación y un compromiso ejemplar".