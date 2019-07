La edil Covadonga Díaz replica a la cantante Rozalén que "es imposible cancelar una actuación no contratada"

Publicado 29/07/2019 15:10:00 CET

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud y autorización de fiestas, Covadonga Díaz, ha respondido este lunes a las declaraciones realizadas por la artista Rozalén en sus redes sociales, en las que afirmaba que el Ayuntamiento de Oviedo había cancelado su concierto en la ciudad en las próximas fiestas de San Mateo. La edil 'popular' le ha replicado que "es imposible cancelar una actuación no contratada por el Ayuntamiento de Oviedo ni la Fundación Municipal de Cultura (FMC)".

En nota de prensa, ha expresado su "total respeto y reconocimiento" a la trayectoria musical de la artista, y ha remarcado que si Rozalén puede acreditar y presentar algún contrato o documento legal que certifique su contratación, la concejalía estaría dispuesta a dar marcha atrás y asumir el concierto.

La edil ha aclarado que ni en el Ayuntamiento de Oviedo ni en la Fundación Municipal de Cultura "consta un vínculo contractual ni de ningún tipo", y que "nadie" por parte del actual equipo de Gobierno del municipio ni de la FMC ha declarado a dicha empresa que existieran compromisos asumidos con ella para la contratación de artistas, ni tampoco que hubiera intención de formalizarlos.

Asimismo la concejala ha revelado que Rozalén, o cualquier otro artista que pudiera sentirse perjudicado por no formar parte del programa de actuaciones en la ciudad, "deberá exigir las explicaciones y responsabilidades al anterior concejal de festejos", Roberto Sánchez Ramos, "que sería quien les habría causado el perjuicio al no haber formalizado las contrataciones pertinentes". Igualmente ha añadido que dichas explicaciones también "deberían ser exigidas a los promotores por haberles confirmado actuaciones que no contaban con respaldo contractual".

Por último Covadonga Díaz realiza un llamamiento a "no politizar" las fiestas de San Mateo, en cuyo programa "se trabaja intensamente para garantizar un San Mateo de todos y para todos pese a la premura de tiempo obligada por la falta de organización y previsión del anterior equipo de gobierno", ha asegurado.