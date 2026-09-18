EDP abre la central de Aboño a los vecinos de Carreño tras la conversión del grupo 2 a gas - EDP

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 vecinos de Carreño han visitado la central de Aboño en una jornada de puertas abiertas organizada por EDP para acercar a la población el funcionamiento de una de las principales instalaciones industriales del concejo. El alcalde, Ángel García, y otros miembros de la corporación municipal participaron en la visita, en la que los asistentes fueron recibidos por el director del emplazamiento, Pablo Fernández.

La jornada comenzó con una explicación del proyecto de conversión desarrollado por Corporación Masaveu y EDP en el grupo 2 de la central, que desde mediados de 2025 utiliza gas natural junto con gases siderúrgicos para la producción de electricidad, en sustitución del carbón. La instalación acumula 52 años de actividad y, según sus responsables, es la principal fuente de generación eléctrica de Asturias, con una producción anual equivalente al consumo de más de 550.000 hogares.

Tras conocer los detalles del proyecto, los vecinos recorrieron las instalaciones acompañados por empleados de la central, que explicaron los procesos de generación eléctrica y las novedades incorporadas tras la conversión. Los participantes pudieron además plantear sus dudas directamente a los trabajadores durante el recorrido.

El alcalde de Carreño valoró positivamente la iniciativa y destacó que permite reforzar la relación entre la industria, los vecinos y la Administración local. "Nos permite conocer los proyectos realizados y los que están por venir, y demuestra que la industria y la población pueden convivir en armonía", señaló.

El proyecto de conversión del grupo 2 se completó en 2025 después de 18 meses de trabajos y cerca de 400.000 horas de intervención. La actuación permitió sustituir el uso del carbón por gas natural y gases siderúrgicos, mantener una potencia de generación superior a los 500 megavatios y dejar la instalación preparada para incorporar hidrógeno renovable en el futuro. Los trabajos generaron más de 600 empleos vinculados a más de 80 empresas.