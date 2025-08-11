EDP analiza el potencial del hidrógeno renovable

Archivo - EDP presenta la primera central de generación de hidrógeno verde en el metaverso, foto de archivo. - EDP - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS

EDP celebrará este martes en el jardín de su pabellón en FIDMA 2025 el coloquio "Asturias en clave H2: El potencial del hidrógeno renovable en la industria y el empleo en Asturias", un encuentro con representantes de empresas industriales, energéticas y tecnológicas que están impulsando el desarrollo del hidrógeno renovable en la región.

Desde la compañía destacan que en un momento clave para la transición energética, el coloquio abordará las oportunidades que ofrece el hidrógeno verde para la descarbonización de la industria asturiana, así como su impacto en el empleo, la innovación y el posicionamiento de Asturias en la nueva economía del hidrógeno.

El encuentro estará moderado por Irene Miranda y Pablo Cañete, ambos empleados de EDP, y contará con la participación de Rafa Cabañeros, director de Gestión y Ejecución de Proyectos en EDP Renovables; Gerardo Bohigues, director de Proyecto en Hy5; Nicanor Acebal, responsable de expansión industrial en Nortegas; José Corral, jefe de proyectos de hidrógeno en Tresca; Maite García Pascal, responsable de Energía y Sostenibilidad en Zabala Innovation y Fernando Fernández Tresguerres, director de Medio Ambiente y Energía en Masaveu Industria (Tudela Veguín) -

Esta mesa redonda forma parte de la programación que EDP está desarrollando en su espacio en FIDMA 2025, con encuentros abiertos al público para dialogar sobre el presente y el futuro de la transición energética en Asturias.