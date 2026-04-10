EDP firma un contrato a largo plazo con una empresa tecnológica para un proyecto solar de 28 MWp en Japón

Nuevo proyecto solar terrestre de EDP de 28 MWp en la ciudad de Motoyoshi, en la prefectura de Miyagi (Japón). - EDP

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía EDP ha anunciado este viernes la construcción de un nuevo proyecto solar terrestre de 28 MWp en la ciudad de Motoyoshi, en la prefectura de Miyagi (Japón). El proyecto está vinculado a un contrato a largo plazo firmado con una empresa tecnológica. El parque solar ocupará 48 hectáreas y contará con más de 42.000 paneles solares.

Una vez que entre en funcionamiento, el proyecto generará aproximadamente 33 GWh de electricidad limpia y fiable al año, que se incorporará directamente a la red eléctrica local de Japón para contribuir al suministro nacional. Según el factor medio de emisiones de la red eléctrica de Japón, esto evitará alrededor de 15.100 toneladas de CO2 al año.

El proyecto, cuya puesta en funcionamiento está prevista para principios de 2028, contribuye a la resiliencia de la red eléctrica de Japón y refuerza la seguridad energética general del país. EDP sigue ampliando su presencia en la región de Asia-Pacífico, con una cartera de proyectos de más de 1,7 GW de capacidad renovable hasta 2030, centrada principalmente en proyectos solares terrestres a gran escala y en sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

En Japón, la compañía está ampliando activamente sus operaciones y gestiona una cartera local de más de 500 MWp. Tras el anuncio de su parque solar terrestre de 44 MWp en la prefectura de Fukushima, la incorporación del parque solar de Motoyoshi supone un nuevo hito en la expansión de la compañía en el mercado.