EDP impulsa 14 proyectos emprendedores en Asturias a través de la séptima edición de 'Entama'

Texu Restaurante. - EDP

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética EDP ha seleccionado 14 proyectos emprendedores en Asturias dentro de la séptima edición de 'Entama', su programa de apoyo al emprendimiento y al desarrollo socioeconómico de los territorios donde desarrolla su actividad. Las iniciativas elegidas se suman a otros seis proyectos seleccionados en Cádiz, elevando a veinte el número total de propuestas apoyadas en esta edición.

Según ha informado la empresa en nota de prensa, con esta nueva edición, EDP "refuerza su compromiso con una transición energética justa, entendida como una oportunidad para crear riqueza, fortalecer el tejido productivo local y generar nuevas oportunidades para las comunidades donde está presente".

'Entama' acumula 109 proyectos apoyados, una inversión superior a un millón de euros y la creación y consolidación estimada de más de 450 empleos en España y Portugal. Las iniciativas seleccionadas en Asturias reflejan la diversidad y el potencial del emprendimiento rural asturiano, con propuestas vinculadas al turismo sostenible, la agroalimentación, la innovación tecnológica, la economía circular, la cultura, la digitalización y los servicios de proximidad.

Entre los proyectos apoyados figuran iniciativas como Tastu Drinks, en Villaviciosa, que promociona productos emblemáticos locales como la sidra asturiana a través de experiencias gastronómicas innovadoras; Kuma Cherries, en Allande, pionera en la producción profesional de cereza asturiana; o Texu Restaurante, integrado en el Centro de Ecoturismo Tierra del Agua en Caso, que consolida un modelo de turismo sostenible que integra gastronomía de proximidad, naturaleza y desarrollo rural.

La convocatoria también respaldará proyectos de economía circular y aprovechamiento de recursos locales, como Biblano, en Belmonte de Miranda, que transforma lana local descartada en productos textiles sostenibles, así como iniciativas culturales y de dinamización territorial como Prestosas Producciones, en Cangas del Narcea, o Allande Stars, especializada en divulgación científica y astroturismo en Allande, único municipio con la certificación oficial de Concejo Starlight.

La innovación tecnológica tiene asimismo un peso destacado en esta edición gracias a proyectos como Escancia GO, un escanciador portátil de sidra diseñado en Carreño; SensoKit, una solución multisensorial orientada a mejorar la calidad de vida de personas mayores y usuarios de servicios sociosanitarios; o iniciativas centradas en la digitalización empresarial y la creación audiovisual para los negocios rurales, como Cristina Bear y Llueve Estudio, ambas en Carreño.

La selección se completa con propuestas ligadas a la producción agroalimentaria artesanal de El Gildón, la comunicación gastronómica de Palacio&Río, la actividad editorial y cultural de Ediciones Pata Negra y la mejora de servicios esenciales para la población local del Autoservicio La Rampla, proyectos todos ellos en Ribera de Arriba.

La mayoría de las iniciativas cuentan además con "un marcado arraigo territorial y una fuerte presencia de liderazgo femenino", reforzando los objetivos de 'Entama' de impulsar la igualdad de oportunidades, favorecer el emprendimiento en el medio rural y generar un impacto positivo y duradero en las comunidades locales.