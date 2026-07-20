Los portales inmobiliarios ven un cambio de ciclo en el mercado hipotecario tras el descenso de mayo

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los portales inmobiliarios consideran que el mercado hipotecario ha entrado en una nueva fase tras los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una caída interanual del 0,1% en la firma de hipotecas sobre viviendas en mayo, si bien tienen opiniones diferentes en cuanto a la intensidad de la desaceleración.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha afirmado que el volumen de préstamos firmados en mayo "parece haberse estabilizado", aunque ha advertido de que los datos siguen apuntando a una ralentización, que podría hacerse más evidente en las próximas estadísticas, en paralelo a la caída de las compraventas.

Asimismo, ha señalado que los tipos de interés de las operaciones hipotecarias "siguen creciendo mes tras mes", consolidando una tendencia alcista en los costes de financiación que atribuye a las tensiones geopolíticas.

Por su parte, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha defendido que el mercado hipotecario mantiene una "notable fortaleza" pese al endurecimiento de la política monetaria.

Además, ha señalado que el crédito continúa fluyendo y que el volumen de operaciones sigue en niveles elevados gracias a una demanda activa y a la competencia entre las entidades financieras.

No obstante, Matos considera que el mercado entra en una "nueva fase del ciclo hipotecario", en la que las condiciones de financiación comienzan a reflejar el endurecimiento monetario y la banca prioriza progresivamente la rentabilidad frente al crecimiento del volumen de nuevas operaciones.

La portavoz de Fotocasa ha añadido que este escenario favorecerá a los compradores con mayor solvencia y capacidad de ahorro, mientras dificultará el acceso al crédito de quienes dependen en mayor medida de la financiación.

Además, ha pronosticado una progresiva ralentización del mercado en los próximos meses, en un contexto marcado por el elevado precio de la vivienda y la insuficiencia de oferta.