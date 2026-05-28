EDP pone en marcha 44 MW solares para Amazon en Fukushima (Japón)

Proyecto solar de EDP en Fukushima - EDP

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

EDP, a través de EDP Renewables APAC, ha inaugurado un proyecto solar a gran escala de 44 MWp en Fukushima (Japón), con una ceremonia tradicional japonesa. El proyecto se enmarca en un acuerdo de compraventa de energía (PPA) con Amazon, apoyando el compromiso de la compañía de alcanzar las cero emisiones netas en todas sus operaciones en 2040.

La planta solar ocupa una superficie de 60 hectáreas, tras reconvertir un antiguo campo de golf en desuso, según ha explicado EDP en nota de prensa. La instalación suma más de 63.000 paneles solares y es el mayor proyecto solar desarrollado por EDP en Japón hasta la fecha.

El proyecto ya está plenamente operativo y con un alto rendimiento. La compañía ha destacado que ha superado las previsiones de producción de energía durante las fases de prueba y puesta en marcha. Actualmente, registra una tasa de disponibilidad superior al 98%, estableciendo una "sólida referencia de rendimiento" que supera los indicadores medios de las nuevas centrales eléctricas.

Este es el segundo PPA entre EDP y Amazon en la región de Asia-Pacífico (APAC), tras un proyecto solar en Singapur en 2021. El acuerdo forma parte de una colaboración estratégica que comenzó en 2015 con un parque eólico en Ohio y continúa creciendo. A nivel mundial, Amazon ya ha contratado más de 1,4 GW de capacidad renovable en diversos proyectos de EDP.

El director de Infraestructuras APAC de Amazon Web Services, Cameron Evans, ha explicado que la colaboración con EDP "es fundamental para alcanzar el objetivo de Amazon de lograr cero emisiones netas en todas las operaciones en 2040".

"Al reutilizar un campo de golf en desuso como fuente de energía limpia para la red eléctrica local, este proyecto demuestra cómo la inversión en energías renovables puede impulsar simultáneamente la renovación medioambiental y el desarrollo de la comunidad", ha afirmado.

Por su parte, el CEO de EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, ha explicado que la puesta en marcha del proyecto solar de Fukushima "demuestra cómo las energías renovables se han convertido en un motor estratégico para empresas y economías".

Al combinar soluciones conectadas a la red con acuerdos a largo plazo, como el establecido con Amazon, EDP está "proporcionando soluciones energéticas resilientes y competitivas", al tiempo que apoyan la transición "hacia un futuro totalmente electrificado y sostenible".