EDP vuelve al mercado eléctrico de pequeños negocios en Asturias con descuentos del 35%

Imagen de campaña de EDP. - EDP

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

EDP ha reforzado su presencia en el mercado energético para pequeñas empresas y autónomos en Asturias con la incorporación del suministro de electricidad a su oferta para este segmento, que incluye una tarifa de precio único las 24 horas del día con un descuento del 35 por ciento.

Según informa la compañía en una nota de prensa, "supone recuperar una actividad histórica de EDP en la región y ampliar la propuesta de valor que la energética ya ofrecía a grandes empresas y pymes".

Para articular este despliegue, EDP ha puesto en marcha una estructura comercial de proximidad en el Principado con atención personalizada y agentes especializados. Además, la empresa ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias para acercar sus servicios al sector comercial.

"Asturias es una región estratégica para EDP y queríamos que nuestro regreso a este mercado tuviera una base sólida, cercana y adaptada a las necesidades reales de los empresarios y profesionales autónomos", señala el responsable de Client Solutions en Iberia para el grupo EDP, António Araújo.

Junto al suministro de luz, la propuesta integra soluciones de eficiencia energética, almacenamiento, electrificación y autoconsumo. Aunque la campaña de comunicación se inicia en Asturias, la compañía dispone de capacidad comercial para prestar servicio a clientes empresariales en todas las comunidades autónomas.