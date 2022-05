Eduardo Martos recuerda que México y España son "países hermanos" que deben "estrechar sus relaciones"

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ha destacado este miércoles que México y España son "países hermanos" que están unidos "por lazos indisolubles" y deberán "estrechar aún más sus relaciones".

"El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales es para mí un altísimo honor que mucho agradezco", ha indicado Eduardo Matos a través de unas declaraciones remitidas a los medios por la Fundación Princesa, donde el arqueólogo ha indicado que el galardón "me llena de orgullo y llegan a mi memoria los nombres de mis maestros, que me formaron en el campo de la antropología y, en particular, de la arqueología".

"Penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida. El día de hoy veo con enorme satisfacción los frutos de esa tarea, que me permitió conocer nuestra propia historia y cómo esta se unía con la historia de otros países como España", ha indicado este investigador de las culturas prehispánicas.

Del mismo modo, ha agradecido al conjunto del jurado haberle concedido el galardón, pero también a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Academia Mexicana de la Lengua haberle propuesto al galardón, además de a los académicos Pablo Rudomín y Francisco Bolívar Zapata, ganadores en su momento del Premio Príncipe de Asturias, por haber apoyado su candidatura.