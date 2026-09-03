Educación asegura que las 15 escuelas infantiles terminadas abrirán en septiembre tras el concurso de traslados de TEI

Reunión de la consejería de Educación con las direcciones de los centros de Infantil y Primaria. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha asegurado este jueves que las 15 escuelas infantiles que ya están terminadas y todavía no han iniciado su actividad abrirán en septiembre, una vez que se haya celebrado el concurso de traslados de Técnicos de Educación Infantil (TEI), previsto para este 4 de septiembre.

Ledo ha explicado que el objetivo de esperar a la resolución del concurso es dotar a las nuevas escuelas del personal técnico necesario "que permita la mayor estabilización posible y el mínimo número de movimientos a lo largo del curso".

La consejera ha señalado que, si se dotase ahora a las escuelas del personal técnico de Educación Infantil, los movimientos derivados del concurso de traslados obligarían posteriormente a reorganizar las plantillas. "No queremos que sea así y queremos que el funcionamiento de la escuela sea estable desde el inicio", ha indicado.

Una vez producido el concurso y los movimientos correspondientes, las escuelas infantiles comunicarán a las familias el calendario de adaptación. Según ha explicado Ledo, este proceso se desarrollará a lo largo de la última quincena de septiembre, tras lo que las escuelas iniciarán su funcionamiento con normalidad.

"Las escuelas infantiles van a comunicar a las familias cuál es el calendario de adaptación", ha señalado la consejera, quien ha insistido en que la previsión anunciada por Educación es que estos centros comiencen su actividad en septiembre.

ENCUENTRO CON DIRECTORES

Ledo ha mantenido este jueves un encuentro de inicio de cursocon las direcciones de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria. En el mismo les ha recordado los compromisos que tenían y tienen adquiridos y que ya han avanzado a lo largo del curso anterior y que se ven reflejados en la circular de inicio de curso.

Les ha trasladado que su departamento elaborará una guía para reforzar la autoridad del profesorado y establecer los canales de comunicación entre docentes, familias y alumnado

La consejera ha señalado que el refuerzo de la autoridad docente constituye uno de los objetivos del curso y ha explicado que la guía recogerá la normativa existente sobre esta materia, los canales que deben utilizar los distintos sectores educativos para comunicarse con el profesorado y las competencias de cada uno de ellos.

Asimismo, incluirá información sobre la asistencia que presta el Servicio de Inspección Educativa y los canales de apoyo de la Secretaría General Técnica para cuestiones como posibles denuncias. Educación también prevé proporcionar herramientas que permitan agilizar los procedimientos relacionados con conductas contrarias a las normas de convivencia o las reclamaciones planteadas por las familias.

"El alumnado también debe un respeto al profesorado", ha señalado Ledo, quien ha defendido que ese respeto debe transmitirse "desde todos los ámbitos", incluida la sociedad, para que la autoridad docente se perciba y se ejerza en el día a día de los centros.

La consejera ha vinculado este objetivo con la necesidad de reforzar la corresponsabilidad entre todos los integrantes de la comunidad educativa. En este sentido, ha anunciado también que la Consejería reforzará a través de Educastur la documentación y los directorios que permiten a los equipos directivos identificar los contactos de las distintas direcciones generales y servicios, con correos electrónicos y teléfonos específicos.

Ledo ha situado además entre sus principales retos para este curso conseguir que los directores de los centros educativos cuenten con el respaldo y la motivación necesarios para ejercer sus funciones.

A su juicio, el desempeño de un cargo directivo no debe depender únicamente de cuestiones salariales o de reducción de carga lectiva, sino también del apoyo de la Administración educativa y de la sociedad.

"Tenemos que unir esfuerzos todos los colectivos que pertenecemos al ámbito educativo", ha afirmado la consejera, quien ha considerado que reforzar el reconocimiento y la motivación de los equipos directivos permitirá avanzar en el resto de compromisos adquiridos con los distintos ámbitos y organizaciones sindicales.

En relación con las direcciones de los centros, Ledo ha aclarado que fueron cuatro los centros educativos que el 1 de septiembre no tenían dirección, frente a las 44 vacantes registradas en el proceso ordinario de provisión. Ha indicado que las demás plazas se han cubierto mediante las convocatorias de interinos y con la intervención del Servicio de Inspección Educativa, y ha señalado que previsiblemente la situación se habrá reducido a casos puntuales.