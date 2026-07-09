Educación asegura que las oposiciones al cuerpo de maestros son totalmente "garantistas y transparentes"

La consejera de Educación, Eva Ledo, asiste el mismo día de las oposiciones al sorteo del tribunal 1 de Primaria, en Gijón, junto al su presidente, Luis Antonio Segurola. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha asegurado este jueves que el procedimiento selectivo en curso para el ingreso en el cuerpo de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas es "totalmente garantista y transparente" para las personas aspirantes y que "en ningún momento se ha generado indefensión".

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha aclarado que, una vez finalizada la segunda prueba, los candidatos podrán formular reclamaciones y, en caso de que prosperen, se garantiza la retroactividad al momento en que se haya producido la incidencia. En consecuencia, agregan, quienes tras presentar alegaciones hayan aprobado la primera prueba, podrán realizar el segundo examen con total normalidad y las mismas oportunidades que el resto.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha subrayado la complejidad organizativa del proceso, "en el que el órgano técnico y los tribunales están trabajando con criterios transparentes y atendiendo, de forma ágil y solvente, las necesidades e incidencias que se producen en cada momento".

Respecto a los resultados, los datos definitivos elevan hasta un 40,4% el porcentaje total de aspirantes que, o bien no se presentaron a la prueba, o abandonaron la sala a los quince minutos. En concreto, fueron 2.430 personas sobre un total de 6.014 admitidas. De los 3.584 aspirantes que sí realizaron la prueba, se han contabilizado 1.314 aprobados, lo que representa un 36,66%.