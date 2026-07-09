Educación asegura que el reglamento de escuelas infantiles progresa en calidad educativa y condiciones laborales

La consejera de Educación, Eva Ledo. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha asegurado este jueves que el reglamento por el que se regirán las escuelas infantiles autonómicas contempla "muchas de las mejoras" planteadas por los sindicatos y está progresando en calidad educativa y condiciones laborales para los técnicos de educación infantil.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Ledo ha explicado que entre las cuestiones incluidas se encuentran la pareja educativa, un apoyo por cada tres unidades, y dispondrán de horario para tareas administrativas. Además, la actividad educativa comenzará el día 9 de septiembre y finalizará cuatro días antes del final de julio.

Ledo ha defendido que "en todos los ámbitos en los que se nos han demandado la necesidad de establecer mejoras se ha progresado", asegurando que también se ha avanzado en el ámbito laboral, en las negociaciones necesarias para meterlos en el grupo B. "Estamos trabajando para que la integración sea lo más normalizada posible sin ningún tipo de incidencia", ha abundado.

Entiende la titular de Educación que ahora lo importante es "consolidar" lo que ya se ha comprometido con las tres fuerzas sindicales que han aceptado el acuerdo y ha mostrado su disposición al diálogo con la cuarta fuerza, CCOO, que rechazó el acuerdo en noviembre.