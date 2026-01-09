Educación asegura que trabaja desde este jueves para garantizar una temperatura adecuada en el colegio de Cerredo

Archivo - Consejería de Educación de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha asegurado este viernes de que mantiene contacto con la Alcaldía de Degaña y con la dirección del CPEB Cerredo para garantizar que el edificio reúna las condiciones adecuadas de temperatura para impartir clase. Lo ha hecho tras las críticas de la diputada del PP Gloria García a las temperaturas "inaceptables" en el centro y en la escuela 0-3 Los Minerucos.

Según han detallado fuentes del departamento de Edudación, la Dirección General de Centros y Red 0-3 recibió este jueves una notificación del CPEB en la que se explicaba que el sistema de calefacción no estaba funcionando y que el Ayuntamiento, responsable de la caldera, ya había sido informado. La consejería contactó con el consistorio para interesarse por lo sucedido y ofrecer ayuda.

Las autoridades municipales confirmaron que la caldera se había bloqueado y que la incidencia estaba resuelta, comprometiéndose a mantenerla encendida hasta que se alcanzase una temperatura adecuada y vigilar que no volviera a apagarse.

No obstante, este viernes la dirección del CPEB comunicó que algunas partes del edificio seguían muy frías. Por este motivo, la consejería permitió suspender la actividad lectiva en las aulas que no alcanzaban los 17 grados, temperatura mínima establecida por la normativa.

Junto a esto, Educación ha explicado que la Dirección General de Infraestructuras enviará a un técnico especializado para analizar posibles problemas en la instalación que estén afectando a la caldera. Por su parte, el Ayuntamiento continuará vigilando su funcionamiento durante el fin de semana para que la incidencia quede resuelta el lunes.

La Consejería de Educación ha insistido en que se ha tratado de dar "una respuesta ágil a un problema sobrevenido e imposible de prever, derivado de las bajas temperaturas registradas durante las vacaciones de Navidad y el inicio del segundo trimestre".