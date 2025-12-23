Educación y el Ayuntamiento de Langreo ultiman la renovación del convenio para el uso de instalaciones deportivas

Reunión de este martes en la Consejería de Educación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha ultimado este lunes con el alcalde de Langreo, Roberto García, los términos de la renovación del convenio para el uso de las instalaciones deportivas de Los Llerones y del salón de actos del IES Jerónimo González, que está pendiente de firma. A lo largo del mes de enero se cerrará la redacción definitiva.

Este ha sido uno de los temas que han abordado en una reunión celebrada en la sede de la Consejería de Educación, en Oviedo, a la que también ha asistido la directora general de Centros y Red 0 a 3, Paula Fernández.

Durante el encuentro han hablado además de la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años y de la documentación necesaria poder gestionar el expediente de integración de las cinco escuelas municipales que en estos momentos funcionan en el concejo. El alcalde ha confirmado que acaba de completar la entrega de todos los anexos. La consejera, por su parte, ha insistido en la importancia de tener al día los contratos de los servicios para evitar que concluyan durante el proceso.

Por otro lado, la Consejería de Educación va a estudiar la posibilidad de abrir una unidad más del primer ciclo de infantil en 2026 para atajar la lista de espera.