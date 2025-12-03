Educación eleva su presupuesto a 980,84 millones en 2026 y asigna más del 75% a gasto de personal

La consejera de Educación, Eva Ledo, en la presentación de los presupuestos de su rama para 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha presentado este miércoles el proyecto presupuestario de su departamento para 2026, un documento marcado por el impacto de los acuerdos alcanzados con la enseñanza pública, la red concertada y las escuelas de 0 a 3 años. La cuantía asciende a 980,84 millones de euros, 83,7 más que este año, un aumento del 9,33%. Más del 75% del total -743,86 millones- se destina a gasto de personal.

"Nunca la educación había visto un presupuesto con un incremento tan importante como este", ha afirmado Ledo, que ha enmarcado las cuentas en un contexto de "revolución digital", nuevas necesidades de bienestar emocional y cambios normativos que, según ha dicho, han transformado "sustancialmente" el trabajo docente en la última década. El capítulo de personal crece un 8,99% más que este año y las inversiones aumentan un 45%, hasta 48,2 millones.

IMPACTO DEL PACTO ASTURIAS EDUCA

Ledo ha explicado que el pacto Asturias de refuerzo de la enseñanza pública recibirá casi 36 millones para materializar diferentes compromisos en atención a la diversidad, ratios, desburocratización o incrementos retributivos (25 millones).

Entre las medidas, ha detallado una subida retributiva de 100 euros mensuales para todo el profesorado en 2026 y otros 70 euros desde septiembre para quienes no tienen reconocido el complemento de formación.

Los 474 nuevos puestos que supondrá la materialización del acuerdo se reparten entre 224 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL); 159 para cumplir la bajada de las ratios y el doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), 7 de apoyo infantil, 20 auxiliares educadores y 15 auxiliares administrativos que se suman a los ya incorporados en septiembre.

Además, habrá 30 especialistas de servicios a la comunidad, tres para crear aulas de inmersión lingüística en el occidente, oriente y suroccidente, 11 del pacto de desdobles en Formación Profesional y cinco orientadores en centros con más de 350 estudiantes.

La reducción a 23 horas lectivas semanales para el cuerpo de maestros, un compromiso alcanzado en septiembre de 2024 con las organizaciones sindicales, conllevará una inversión de 7,8 millones. Se contratarán 472 docentes de Primaria y 14 de Religión.

ESCUELAS DE 0 A 3 AÑOS Y RED CONCERTADA

Por otra parte, respecto a la red pública, autonómica y gratuita de Les Escuelines/As Escolías, el Principado invertirá el próximo año 43 millones, 2,6 más que este ejercicio, para seguir con el doble proceso de extensión en el territorio e integración de los centros de titularidad municipal.

El presupuesto permitirá incorporar 167 técnicas de educación infantil (TEI), de las que 155 derivan de la propuesta presentada por la Administración en la mesa de diálogo. Ese número incluye TEI de apoyo, itinerantes y refuerzos.

Además, se ejecutarán una veintena de obras, por importe de 2,8 millones, para culminar la red autonómica ya planificada. Asimismo, en abril se producirá la integración de 20 escuelas municipales de otros 15 concejos. En la actualidad, la red del Principado se compone de 44 escuelines.

En la red concertada, el presupuesto asciende a 111 millones, con un incremento de 3,7 millones derivado del acuerdo alcanzado: subida de ratio, una paga de antigüedad y un aumento retributivo de 50 euros en 2026.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las inversiones, Ledo ha destacado cinco actuaciones de gran envergadura: Centro de Educación Especial de Montecerrao (Oviedo): 8 millones; Colegio Público Nuevo Roces (Gijón): 5,3 millones; Centro Integrado de FP La Grandiella (Avilés): 7,9 millones; Escuela Superior de Arte del Principado (SAPA): 4,2 millones; y la ampliación del Colegio Público El Quirinal (Avilés): 275.000 euros.

El resto de inversiones incluye actuaciones de eficiencia energética, instalaciones eléctricas y protección contra incendios, así como proyectos en el CP Jovellanos de Vegadeo, el IES Alfonso II y el CP La Gesta.

Además, se destinarán 3 millones de euros a intervenciones en las escuelas de educación infantil, que suman un total de 33 obras en diferentes fases de ejecución.

RETRIBUCIONES DOCENTES

Preguntada por un informe sindical que sitúa a Asturias como la comunidad con peores salarios docentes iniciales, Ledo ha señalado que el estudio "no contempla el nuevo presupuesto" y ni los complementos de los trabajadores de primer año.

Según ha detallado, con las nuevas retribuciones, "nos estamos situando en la franja media" y un análisis con trienios, sexenios y evaluación docente colocaría a Asturias "en puestos muy elevados".

Sobre la oferta pública de empleo, ha afirmado que el Principado ha llegado "al máximo" que se puede incrementar, el 120% permitido, y que no se pueden ampliar más las plazas.