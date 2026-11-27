Foto de la reunión que mantuvo la consejera con el fiscal superior el pasado 5 de noviembre para abordar este asunto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Asturias ha enviado este viernes a los centros de enseñanza públicos un boletín con recomendaciones ante la publicación no autorizada en redes sociales de contenidos ofensivos o vejatorios contra cualquier miembro de la comunidad educativa. También ha remitido una infografía-resumen y se compromete a difundir en breve una guía de uso de estos canales en los centros docentes.

El documento incluye orientaciones generales, aclara las posibles implicaciones en materia de protección de datos personales y determina aquellos supuestos en los que procede comunicar los hechos a la Delegada de Protección de Datos, así como la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En el apartado concreto de actuaciones cuando se detecten publicaciones indebidas, se recomienda a los centros conservar las evidencias (capturas de pantalla, enlaces, etcétera), solicitar la retirada de los contenidos a la red social, valorar si procede presentar una denuncia ante las autoridades competentes y activar los protocolos de convivencia y protección del alumnado.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha expresado su preocupación por la proliferación de estas prácticas y ha advertido de que el alumnado "no siempre conoce el alcance de sus acciones". También ha pedido a las familias que apoyen al profesorado y a la Administración en la aplicación de medidas para erradicar estas conductas.