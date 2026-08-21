Educación espera que la obra del colegio de San Pedro de Piñeres (Aller) empiecen en octubre

Archivo - La consejera de Educación, Eva Ledo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano ha informado este viernes de que la previsión del inicio de la obra para sustutuir la cubierta de fibrocemento del colegio San Pedro de Piñeres (Aller) es en octubre de este año. El plazo de ejecución es de dos meses.

El departamento dirigido por Eva Ledo ha dado detalles acerca de la actuación horas después de que el PP visitase el centro y criticase el retraso en la actuación.

Según el Principado la obra se puede desarrollar sin necesidad de suspender la actividad lectiva del colegio, de tal forma que la retirada de las placas de fibrocemento se realizará fuera del horario escolar.

Educación ha informado de que el director general de Infraestructuras y Tecnologías, Julio Vallaure, informó en el pasado mes de julio a la directora del centro de todos los detalles de la contratación. Por su parte, la consejera de Educación, Eva Ledo, habría contactado también tanto con el alcalde de Aller como con la directora del colegio para ofrecer toda la información y trasladarles tranquilidad.

Según los datos aportados por Educación, el proyecto inicial se redactó en mayo de 2025 y cuenta con una actualización posterior, que data de febrero de 2026, puesto que hubo que aplicar los requerimientos de la ley autonómica de calidad ambiental, así como la actualización de precios de la mano de obra según el convenio vigente. El proyecto fue validado por el servicio de supervisión del Principado el 10 de marzo de 2026 y la consejería lo aprobó el 24 de marzo.

La obra se tramitó por el procedimiento de urgencia para garantizar su ejecución a la mayor brevedad posible. No obstante, no se puede ejecutar este verano porque la licitación se produjo con fecha 12 de junio y las empresas interesadas disponían hasta el 30 de junio para presentar sus ofertas.

A ello hay que añadir el resto de pasos de la tramitación administrativa de cualquier contrato, con sus respectivos plazos legales (propuesta de adjudicación, fiscalización, resolución de adjudicación, firma del contrato e inicio de las obras), han explicado desde Educación.

Ahora mismo, se encuentra en fase de contratación y ya existe una propuesta de adjudicación a una empresa por importe de 250.595 euros, que se podrá ratificar en la mesa de contratación convocada para el día 28 de agosto.