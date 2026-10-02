Educación iniciará en octubre la reforma del Colegio de Educación Especial de Latores, en Oviedo

La consejera de Educación, Eva Ledo, con miembros de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro de educación especial de Latores, junto con el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado que iniciará a mediados de este mes la reforma del Colegio de Educación Especial (CEE) de Latores, en Oviedo, para mejorar los accesos y su protección contra incendios, además de otras reparaciones menores. La inversión asciende a 449.359 euros y el plazo de ejecución estimado es de cuatro meses.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha informado este viernes del "inminente comienzo" de las obras a los representantes de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro, con quienes se ha reunido hoy, junto con el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure.

En materia de seguridad, evacuación y emergencias, se prevé la sustitución integral de las carpinterías que configuran la entrada principal del centro e instalación de dos nuevas salidas adicionales de evacuación a las ya existentes. Además se instalará una estructura para una de las salidas de emergencia, con apertura de hueco y de carpinterías de doble hoja con sentido de apertura hacia la evacuación.

Se suministrarán nuevos extintores portátiles, señalización y renovación de la instalación de emergencia del centro, además de instalar un hidrante exterior delante de la puerta principal, un sistema de detección y alarma de incendios, y puntos de llamada de emergencia en aseos adaptados. Además se eliminarán los boceles en las escaleras de evacuación.

Las reparaciones se centrarán en la cornisa volada de coronación del edificio, en los paneles de cubierta del salón de actos y en la sustitución de los toldos que presentan algún tipo de deterioro. También se renovarán los cuadros eléctricos secundarios para su adaptación al reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

Además, se instalarán barandillas complementarias de protección de las carpinterías exteriores y una canalización enterrada para la evacuación del agua de pluviales de cubierta. Por último, se mejorará el patio de juegos descubierto y se sustituirá un tramo de valla.

PISCINA TERAPÉUTICA EN EL NUEVO CENTRO

Por otro lado, la consejera ha informado a la AMPA que los trabajos de construcción del nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao "se están ejecutando según la planificación prevista" y la estimación es que a finales de año se puedan certificar los 6,59 millones contemplados para este ejercicio.

La construcción de este colegio --adjudicada en 18,9 millones-- supondrá "la mayor inversión realizada en Asturias en un centro educativo público", según el Principado. A esa cifra se añaden otros dos millones del coste de la piscina de uso terapéutico. El Principado ha indicado que en este momento se está redactando el modificado de proyecto para incorporar este equipamiento comprometido por el Gobierno del Principado.