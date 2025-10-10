Educación iniciará durante la segunda quincena de octubre las pruebas para agilizar las sustituciones del profesorado

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado iniciará durante la segunda quincena de octubre las pruebas para agilizar las sustituciones del profesorado. La Consejería de Educación acortará de siete a tres días el procedimiento para cubrir las bajas y las vacantes de tal manera que este nuevo plazo permitirá organizar tres convocatorias de interinos cada 15 días, en lugar del actual llamamiento semanal.

Así se lo ha comunicado la consejera, Eva Ledo, a las cuatro organizaciones sindicales firmantes del pacto Asturias Educa: ANPE, CCOO, SUATEA y UGT, en una reunión celebrada este viernes.

Recuerda Educación que el apartado de desburocratización del acuerdo recoge que, a lo largo del curso 2025-2026, se mejorará el procedimiento para acortar los tiempos de incorporación del personal en los centros educativos.

La consejería probará estos nuevos plazos a partir del 21 de octubre. Durante el segundo trimestre, se implantará el modelo de tres convocatorias cada dos semanas, como paso previo para alcanzar el objetivo de los dos llamamientos semanales. Además, se publicará un calendario con las convocatorias previstas hasta Semana Santa.

Esta medida mejorará el funcionamiento de los centros y también beneficiará al profesorado interino, que podrá organizarse e iniciar su actividad lectiva con anterioridad.

En la actualidad, las plazas disponibles se publican los martes, a las 11:00 de la mañana. El personal docente que forma parte de las listas y que resulta convocado tiene 48 horas para elegir destino, por orden de preferencia. El jueves se anuncia la adjudicación. El viernes se firma el contrato, digitalmente o en persona en la consejería. Finalmente, se incorpora a su puesto el lunes. En total, siete días.

Con el nuevo sistema que se empezará a probar a finales de octubre, las plazas vacantes seguirán publicándose los martes, pero una hora antes, a las 10:00. El personal interino podrá pedir destino hasta el miércoles a las 8 de la mañana. La firma del contrato será el mismo día y al siguiente, jueves, se incorporará a su puesto. En total, tres días.

La consejera Eva Ledo destacó el esfuerzo de coordinación que va a suponer esta medida, que necesita la implicación de diferentes servicios, tanto de la Dirección General de Personal Docente como de la de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, así como de los equipos directivos de los centros, que deberán comunicar las bajas y las vacantes con una mayor agilidad.

"Estamos atendiendo una histórica reivindicación de nuestros centros y de los colectivos de madres y padres. Estoy convencida de que redundará en la calidad de nuestro sistema", indicó la consejera.

Además Eva Ledo ha indicado que otra de las medidas en las que se trabaja es el borrador del Decreto de Equidad para poder plantearlo lo antes posible y poder ya lanzarlo a finales de este mes de octubre primeros de noviembre.

"Esa es una medida muy importante porque para nosotros supone el poder ir contando ya con una dotación básica para los centros, saber planificar esa dotación básica para los centros, poder atender las medidas de atención a la diversidad con una cierta seguridad, teniendo unos parámetros más definidos que hasta ahora mismo no están claramente definidos", explicó la consejera.