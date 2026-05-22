Educación insta a las trabajadoras de 0 a 3 a valorar los avances logrados en vez de aumentar las demandas en Asturias

Manifestación de las educadoras de 0 a 3 en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha instado a las educadoras de 0 a 3 que continúan con jornadas de huelga a que vean los avances que se han ido logrando, de manera que se puedan consolidar. "Si seguimos paralizados en aumentar las demandas, lo que no podemos nunca es consolidar los avances ya adquiridos", ha asegurado.

Después de dos nuevas jornadas de huelga este miércoles y el jueves, que finalizaron con una marcha por Oviedo organizada por CCOO, Eva Ledo ha dicho a las educadoras que "todos los avances" que han solicitado, en lo referido a días, en cuanto a horas para actividades complementarias o en cuanto a la consolidación del grupo B "ha ido avanzando", al igual que el compromiso en el procedimiento selectivo de estabilización o en actividades no presenciales.

Es por ello que la consejera entiende que las educadoras deben "reconocer todos estos ámbitos de mejora" porque "realmente son efectivos". Deben, ha dicho, "tenerlos en valor y empezar a trabajar" para desarrollarlos en el aula. "Tenemos que centrarnos en eso, en los logros conseguidos", ha remarcado, resaltando que se ha avanzado "de una forma extraordinaria" en la creación de una "red pionera" en toda España.