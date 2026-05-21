CCOO continúa con la protesta en las escuelas infantiles en Asturias y reivindica una red "pública y de calidad"

1089322.1.260.149.20260521195251 Manifestación de CCOO para reivindicar una red de escuelas infantiles de 0 a 3 años "pública y de calidad". - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años en Asturias han vuelto a salir a la calle este jueves para hacer ver sus reivindicaciones y pedir a la consejera de Educación, Eva Ledo, que atienda a sus peticiones para mejorar la situación laboral de las educadoras y la propia red de escuelas infantiles gratuita.

En unas declaraciones a los medios, la delegada de CCOO en las escuelas infantiles de 0 a 3 en Asturias, Tania Alonso, ha criticado que el equipo de la consejera Eva Ledo no se siente a negociar con el sindicato para salir de la huelga que mantienen, y ha asegurado que continuarán "en la calle" hasta que Ledo haga caso de sus reivindicaciones.

Alonso ha subrayado que está en la mano del gobierno asturiano, "que se dice feminista y que se dice socialista" que la red de escuelas infantiles "sea pública y de calidad". La representante sindical ha insistido en que el objetivo final de la movilización es "mejorar la calidad educativa de Asturias y ser un ejemplo" para otras autonomías. "Nosotras lo hacemos por la infancia, por los niños y las niñas, por las familias asturianas", ha asegurado, advirtiendo de que este "ya es un movimiento a nivel estatal".

Alonso ha manifestado que aunque están "agotadas", van "a resistir" hasta que el gobierno "quiera sentarse a negociar realmente", cuestionando además los acuerdos alcanzados por otros sindicatos en noviembre, ya que "estamos en junio y no se ha visto nada" de lo pactado.

Respecto al anuncio de la consejera de abrir mesa de negociación sobre el Grupo B la próxima semana, Alonso ha precisado que "no están dando ninguna concesión, es algo que era obligatorio" y ha considerado que será "un paso adelante cuando sea concreto", subrayando que el Grupo B les "corresponde por titulación" como técnicos superiores de educación infantil.