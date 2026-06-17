Educación mantendrá los ciclos de FP de informática siempre que se registre una matrícula suficiente

Un cartel de protesta de ANPE Asturias. - ANPE

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha trasladado este miércoles a ANPE Asturias que mantendrá la oferta actual de los ciclos de informática en el CIFP La Laboral (Gijón) y en el CIFP de Avilés siempre que se registre una matrícula suficiente.

El sindicato ha valorado esta decisión, al considerar que supone revertir la supresión inicialmente anunciada para estos estudios de Formación Profesional en ambos centros.

Asimismo, ANPE ha informado de que la concentración prevista para este jueves queda desconvocada como acto reivindicativo y se transformará en una sesión informativa dirigida a la comunidad educativa del centro.