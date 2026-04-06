Educación oferta 4.179 plazas para formación del profesorado en el tercer trimestre en Asturias

Un profesor formándose en competencia digital. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha ofertado 4.179 plazas para reforzar la competencia digital docente, el bienestar emocional y el enriquecimiento curricular en el programa de formación permanente del profesorado correspondiente al tercer trimestre del curso.

La oferta consta de 49 acciones, divididas en ocho áreas temáticas, tales como competencia digital docente, bienestar emocional y salud, equidad e inclusión, enriquecimiento curricular, programas de refuerzo de la competencia lectora y matemática y de inclusión, dirección de centros, ciencia y sostenibilidad, e igualdad.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, una actividad destacada del bloque de competencia digital será la I Jornada Aula del Futuro de Asturias (AdF), prevista para el 28 de abril, y que servirá para inaugurar este espacio innovador en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR) de Gijón-Oriente.

Estas aulas han sido promovidas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado y en colaboración con las comunidades autónomas. Asturias ya cuenta con un aula de este tipo en el CPR de Oviedo, inaugurada en febrero de 2025.

La jornada presencial del 28 de abril, que ofrece un centenar de plazas, busca impulsar este proyecto en el ámbito autonómico, además de presentar la denominada red de embajadores como soporte para los centros y acercaresas metodologías por medio de la celebración de talleres prácticos.

Por bloques, el de enriquecimiento curricular ofrece seis actividades que van desde el aprendizaje cooperativo y la pedagogía del canto en el aula al análisis de la desinformación, las noticias falsas y el pensamiento crítico en la era digital.

En lo referido al bienestar emocional y la salud, y la equidad y la inclusión hay cuatro propuestas sobre tertulias pedagógicas de salud mental, el mindfulness y la salud emocional en la vida y en el aula, la estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, y la salud bucodental.

Por otro lado, los programas de cooperación territorial de refuerzo de la competencia lectora y matemática y el de inclusión PROA+FSE+ contarán en este último trimestre con siete acciones, que van desde las diferentes evaluaciones hasta la visión de las matemáticas desde una perspectiva emocional. El plan formativo se completa con cinco actividades sobre ciencia y sostenibilidad, tres para direcciones de centros y dos de igualdad.