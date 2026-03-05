Educación presenta el calendario de estabilización de las técnicas de Educación Infantil

Reunión de la mesa de diálogo de 0-3. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado a la mesa de diálogo 0-3 años dos calendarios laborales relacionados con la clasificación profesional y la estabilización del personal, además de un primer borrador del reglamento de organización y funcionamiento interno de los centros docentes públicos que imparten el primer ciclo de Educación Infantil.

En la undécima reunión de esta mesa, a la que han asistido la consejera de Educación, Eva Ledo; el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández.

El Principado ha entregado los calendarios sobre la clasificación profesional en el grupo B de las TEI, según su titulación y el nuevo convenio colectivo, y el proceso extraordinario de estabilización para personal de escuelas municipales cuyos ayuntamientos no incluyeron plazas en sus ofertas de empleo derivadas de la Ley 20/2021.

Según informa el Gobierno asturiano, se han presentado las bases para crear bolsas de empleo específicas de personal laboral temporal para la nueva red autonómica de escuelas infantiles, en las que se podrán integrar las TEI de las bolsas municipales vigentes.

Por otro lado, se ha acordado que los sindicatos puedan realizar aportaciones al borrador del reglamento a través de los grupos de trabajo antes de su tramitación administrativa.

El reglamento, que se desarrollará mediante decreto, regulará la gobernanza de las escuelas infantiles, su gestión pedagógica, organizativa y administrativa, así como los documentos institucionales como el proyecto educativo, la programación general anual (PGA) o el programa de intervención; los órganos de gobierno como el consejo escolar y claustro, las funciones de las tutorías y técnicas de educación infantil (TEI), y el procedimiento de selección de direcciones.