Educación prevé inaugurar en el primer trimestre de este año seis nuevas escuelas infantiles

Reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias prevé inaugurar otras seis escuelas infantiles de la red autonómica en el primer trimestre de este año, según trasladó este lunes la consejera de Educación, Eva Ledo, a la mesa de diálogo de 0 a 3 años.

Durante la segunda quincena de este mes, está prevista la apertura de las escuelas autonómicas Los Nuberinos, de Gijón, y Los Ablaninos, de Allande. En febrero, iniciarán su actividad El Cabás, de Tapia de Casariego, y las escuelas Les Xanines, de Caravia, y El Reblincu, de Quirós. Por su parte, en marzo se estrenará L'Escondelerite, de Mieres. Todas ellas forman parte de la fase I de la red, excepto la de Allande, incluida ya en la segunda.

Además, la consejería ultima el calendario de las obras de los cuatro centros que completarán la primera fase de la red autonómica: El Tabayón (Caso), El Vaporín (Muros de Nalón), Los Riberinos (Ribera de Arriba) y La Piedriquina (Las Regueras). Las tres primeras las construye directamente el Principado, mientras que la cuarta la ejecuta el ayuntamiento y la abrirá la consejería.

Por otro lado, Ledo ha recordado la próxima integración de escuelas de 0 a 3 años municipales en la red del Principado, prevista para abril. En concreto, serán 20 centros que suman un total de 77 unidades pertenecientes a 15 concejos: Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Con la incorporación de estas escuelas, según indica el Gobierno asturiano, la red autonómica superará en primavera las 2.000 matrículas.

BOLSA EXTRAORDINARIA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Además, en esta décima reunión de la mesa de diálogo, la Dirección General de Empleo Público ha aportado un borrador para regular la creación de una bolsa extraordinaria de personal laboral temporal, a la que los sindicatos podrán realizar sus aportaciones.

Asimismo, el Ejecutivo se ha comprometido a entregar en febrero un borrador del reglamento de organización y funcionamiento interno de los centros de 0 a 3 años, que incluirá los asuntos tratados en los dos grupos de trabajo en activo. A partir de ahí, se podrán realizar nuevas aportaciones y se iniciará la tramitación normativa. Este reglamento articulará un periodo transitorio para las técnicas de educación infantil (TEI) tituladas en Magisterio, y que se integren desempeñando funciones directivas.

La consejería está buscando también una solución definitiva para las incidencias que se están registrando con el servicio de comedor escolar, debido a que algunas licitaciones para prestar el servicio van quedando desiertas.

Por último, el departamento que dirige Eva Ledo se ha comprometido a presentar en la próxima reunión de la mesa un calendario con las actuaciones incluidas en el acuerdo alcanzado el pasado noviembre y que están vinculadas con las condiciones laborales, como el proceso de estabilización, la inclusión en el grupo B o la carrera profesional.