Educación publica 18 convocatorias de personal interino para el primer trimestre del curso

Imagen de archivo de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto Asturias Educa celebrada esta semana. - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha publicado este miércoles en el portal institucional Educastur el calendario con las 18 convocatorias de personal interino correspondientes al primer trimestre del nuevo curso escolar, que mantiene las tres adjudicaciones quincenales implantadas el enero pasado en sustitución del tradicional llamamiento semanal.

El calendario se compone de siete convocatorias de martes -entre ellas, las tres ya celebradas en septiembre-, cinco de miércoles y seis de viernes. En octubre habrá seis llamamientos: los días 2, 7, 13, 16, 21 y 27. En noviembre, cinco convocatorias: días 6, 11, 17, 20 y 25. Y, por último, otras cuatro convocatorias en diciembre: días 1, 4, 11 y 16.

Todos los anuncios se publicarán a las diez de la mañana y el personal interino podrá solicitar destino durante un periodo de 22 horas, hasta las 8.00 del día siguiente. Ese mismo día se adjudicarán las plazas a las 10.00 horas y se procederá a la firma del contrato. Por último, la incorporación al centro educativo será efectiva dos días lectivos después de la convocatoria.

Los contratos se podrán firmar de manera presencial, en la sede ovetense de la Consejería de Educación, o bien de forma digital hasta las tres de la tarde del mismo día de la adjudicación. La pretensión es que, a partir de noviembre, esa rúbrica se formalice exclusivamente por la vía digital.

La consejera de Educación, Eva Ledo, y la directora general de Personal Docente, María Antonia Vivanco, presentaron esta semana el calendario en la comisión de seguimiento del pacto Asturias Educa. El compromiso de agilización de las adjudicaciones de plazas vacantes figura en el décimo primer punto del citado acuerdo -suscrito en julio de 2025 con cuatro organizaciones sindicales- dentro del apartado de desburocratización.