Educación publica las listas provisionales de aptos al cuerpo de maestros con los errores subsanados

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha publicado de nuevo las listas provisionales de aptos en las oposiciones al cuerpo de maestros, después de haber detectado un error en la primera publicación, retirada "de inmediato".

Según ha indicado el departamento dirigido por Lydia Espina a Europa Press, este error no afectaba a la especialidad de Infantil, ya que su procedimiento concluirá la próxima semana.

La administración revisó los listados provisionales y comprobó que el programa que aplica el baremo utilizó una ponderación anterior, de los últimos años. La consejería corrigió esa ponderación en el programa y volvió a publicar los listados en Educastur en tres horas.

En total, se localizaron once aspirantes que aparecían en la primera publicación y no están en la que se ha subsanado. Por tanto, once excluidos inicialmente han entrado en los listados. En el procedimiento participaron un total de 4.943, de los 6.459 inscritos.