Educación publica una segunda convocatoria de 903 plazas para aspirantes a interinidad en Asturias, 174 más que en 2025

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OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha publicado en el portal institucional 'Educastur' la segunda convocatoria de plazas para aspirantes a interinidad del nuevo curso escolar, que cuenta con una oferta de 903 puestos. Esta cifra supone un incremento de 174 plazas respecto a la convocatoria de septiembre del año pasado. Del total de plazas, 445 se destinan al cuerpo de maestros y 458 a Secundaria y otras enseñanzas.

La Dirección General de Personal Docente ha convocado a 14.005 aspirantes, que pueden formular sus peticiones hasta el viernes a las 8.00 horas. Ese mismo día se realizarán las adjudicaciones de destino. La firma se ha programado para las tardes del lunes 14 de septiembre y el martes 15, en función de las instrucciones y avisos que se irán publicando en 'Educastur'. Por su parte, la incorporación a los centros de enseñanza se ha fijado para el lunes 14.

En relación con el perfil de las plazas, existen puestos derivados de reducciones de jornada, comisiones de servicio, profesorado de Religión, vacantes por incremento de necesidades, cargos directivos, excedencias y bajas laborales.

Con esta oferta, las dos primeras convocatorias del nuevo curso suman un total de 4.193 puestos, lo que representa 614 más que el año anterior. De esta cifra global, 1.963 corresponden al cuerpo de maestros --325 más que en 2025-- y 2.230 a Secundaria y otras enseñanzas, lo que supone 289 plazas más que el curso precedente.