Educación recibe seis ofertas para rehabilitar energéticamente el Colegio Público Jovellanos de Vegadeo - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha recibido seis ofertas para ejecutar la obra de rehabilitación energética del Colegio Público Jovellanos de Vegadeo. La empresa mejor puntuada en la mesa de contratación ha sido Esvedra Obras y Reformas, con una propuesta de 1,34 millones, lo que supondría una rebaja del 11,1% sobre el presupuesto de licitación.

El Servicio de Infraestructuras de Educación ha remitido ya al departamento de Contratación un informe de valoración de las ofertas. La adjudicación definitiva se prevé para finales de este mes, mientras que los trabajos comenzarán en el último trimestre del año. El plazo de ejecución es de ocho meses.

El presupuesto autonómico para este ejercicio tiene reservada una partida de 146.250 euros para iniciar las obras. El resto de la inversión se financiará en 2027.

La intervención prevista afectará a toda la envolvente térmica del edificio, las fachadas y las cubiertas. También se reemplazarán las carpinterías que aún no han sido renovadas y se sustituirá la caldera de gasóleo por otra de gas propano canalizado.

Desde el punto de vista estético, la obra remozará la imagen del edificio gracias a la utilización de materiales de alta calidad, pero sin alterar su estructura original. Además, se eliminará la losa de hormigón armado que conforma el alero continuo de la cubierta alta, puesto que resulta inoperante como protector solar y, en cambio, causa problemas para una correcta evacuación de las aguas pluviales.