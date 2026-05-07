Educación revisará el proyecto para instalar una escalera de emergencia en el IES Arzobispo Valdés-Salas

Archivo - La consejera de Educación en el Principado de Asturias, Eva Ledo, tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo revisará el proyecto para instalar una escalera de emergencia en el IES Arzobispo Valdés-Salas, en Salas, después de que la licitación quedara desierta.

Ante una pregunta del diputado de Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) sobre el retraso de cinco años en la construcción de la escalera, Ledo ha explicado que, si bien la instalación de una escalera de emergencia no es "preceptivo desde el punto de vista normativo", hay consenso en que es necesaria, por lo que el servicio de infraestructuras está trabajando en ello.

La consejera ha indicado que la revisión del proyecto se debe a una nueva normativa sobre calidad medioambiental y a que previsiblemente habrá que aumentar el presupuesto, previsto inicialmente de 48.400 euros. Ledo ha estimado que posiblemente a finales de año se pueda empezar la licitación para poder ejecutar el proyecto.

Por su parte el secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha puesto el foco en los años de retraso que acumula la construcción de esta escalera, y ha exigido al Gobierno del Principado una fecha para ejecutarla. Durante su intervención, Pumares ha recordado que esta actuación comenzó a plantearse en el año 2021 y ha criticado que, un lustro después, el proyecto siga sin ejecutarse.