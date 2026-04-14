Educación trabaja en las porpuestas de mejora aportadas por el informe del Estado del Sistema Educativo

El diputado de Vox, Javier Jové, con el informe Estado y Situación del Sistema Educativo Asturiano 2023-2024. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha vuelto a defender este martes en sede parlamentaria la gestión en materia educativa ante las críticas de Vox en base al informe Estado y Situación del Sistema Educativo Asturiano 2023-2024 y ha explicado que desde la consejería ya se están atendiendo a todas las necesidades que recoge el informe.

Ha destacado la consejera que este informe "refleja unos datos del 23-24 ya avanzados y que ya están superados por unas propuestas de mejora que están siendo efectivas a través de un proceso de diálogo con los distintos sectores y que están atendiendo en todas las medidas en las que se les ha indicado que necesitaban atención.

"Creo que estamos en la línea adecuada yendo hacia una mejora de un sistema que ha demostrado ser un sistema de calidad en pruebas externas", dijo la consejera, que ha indicado que las propuestas de mejora en las que trabaja la consejería "emanan de un informe que deriva de los resultados del curso 23 y 24 realizado por un órgano consultivo en el que hay distintos sectores que conforman ese consejo, que han analizado ese informe y que han extraído esas conclusiones".

Así ha insistido en que todos los sectores educativos están representados en ese consejo y por tanto este no es un informe realizado por la Administración educativa ni por la Consejería de Educación, sino que es un informe de "un órgano consultivo de asesoramiento que les indica unas líneas de refuerzo para la gestión educativa".

Ledo respondía así al diputado de Vox, Javier Jove, que ha interpelado a la consejera "en materia de educación, con especial referencia a la situación educativa de la región".

CRÍTICAS DE JOVÉ

Por su parte el parlamentario de Vox, Javier Jové, ha criticado el contenido del informe y ha lamentado que los principales objetivos que se marcan en materia de educación en Asturias sean los de contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030.

Además ha indicado que de las 19 propuestas de mejora que recoge el informe "no hay ni una sola enfocada a mejorar la excelencia académica, a mejorar el rendimiento de los niños, el afán de superación, a fortalecer los contenidos curriculares académicos de verdad, ni hay ninguna medida a fortalecer el papel y el rol del maestro, el respeto a la figura del profesor".

"Es la misma basura siempre. El mismo rollo progre", dijo el diputado de Vox en respuesta a la explicación de la consejera sobre las propuestas de mejora.