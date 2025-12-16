Las educadoras encerradas en Educación seguirán movilizadas al no producirse ningún acercamiento

Educadoras encerradas en la sede de la Consejería - CCOO

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las nueve educadoras infantiles del ciclo 0-3 años que permanecen desde este lunes encerradas en la Consejería de Educación del Gobierno asturiano tienen previsto seguir con la movilización.

Según han confirmado a Europa Press no se ha producido ningún acercamiento con la Administración y reclaman que se tengan en cuenta sus reivindicaciones. El sindicato CCOO ha protagonizado este martes una jornada de huelga a la que le seguirá la de este miércoles.

Desde la organización exigen las mismas condiciones que tienen los profesionales de otros ciclos educativos y no se conforman con la oferta que se les ha hecho llegar desde Educación.

La organización ya celebró este martes el "éxito" de la participación en la primera de las jornadas de huelga, al tiempo que criticó al Gobierno por imponer unos servicios "abusivos". Reclaman una educación pública y de calidad desde el primer ciclo y exigen a la Consejería que ofrezca una información "más precisa y transparente que refleje la verdadera dimensión de esta movilización".