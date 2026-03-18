Educadores sociales de Asturias denuncian el "acoso" de CSIF en el centro de menores de Sograndio

Archivo - La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha denunciado este sábado la fuga de uno de los internos del Centro de Menores de Sograndio. Aún este sábado se desconoce el paradero del menor - AVISPA - Archivo

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Educación Social en Asturias (Copespa) ha denunciado este miércoles el "acoso" que están sufriendo por parte del sindicato CSIF por la postura contraria de este sindicato a que se contrate a cinco educadores sociales en el Centro de Responsabilidad Penal de Sograndio.

En un comunicado, los educadores sociales han explicado que esta contratación responde a una cuestión "técnica" que busca incorporar a profesionales titulados en Psicología o Trabajo Social a este centro de menores.

"El acoso que venimos sufriendo desde hace años los y las educadoras sociales, por parte de estos sindicatos, especialmente CSIF, no tiene parangón en Asturias", han lamentado, criticando que esta organización haya decidido que son "trabajadoras sin derechos laborales".

El órgano colegial ha negado que la convocatoria de estas cinco plazas esté provocando problemas para cubrir puestos, "ignorando que es un hecho que siempre ha sucedido, por el exiguo tamaño de las listas de empleo para la finalidad que deben cumplir".

Asimismo, han cuestionado la "táctica" del sindicato de insistir en que la contratación de trabajadores sociales es una "decisión política" que pone en peligro 64 puestos de trabajo. "Al menos han rebajado la cifra inicial de dos mil, que luego eran 700", han ironizado.

Con este escenario sobre la mesa, el Copespa ha hecho un llamamiento a los partidos políticos asturianos para que exijan al Gobierno "responsabilidad" en este asunto y "altura de miras", instándoles a no ceder a las "presiones derivadas de intereses personales, que no generales".