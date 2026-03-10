CSIF critica que el Principado pretenda crear puestos de trabajo en el centro de menores de Sograndio sin consenso

Archivo - La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha denunciado este sábado la fuga de uno de los internos del Centro de Menores de Sograndio. Aún este sábado se desconoce el paradero del menor - AVISPA - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Asturias ha criticado este martes que el Principado pretenda aprobar la creación de cinco plazas de educador para el centro de menores de Sograndio sin el consenso de los trabajadores.

En una nota de prensa, el sindicato ha indicado que se plantea crear unas plazas de educador como personal funcionario, "cuando estos puestos han sido desempeñados históricamente por personal laboral con distintas titulaciones y amplia experiencia en el centro".

A su juicio, la intención de "limitar estas plazas exclusivamente" a la titulación de Educación Social dejaría fuera a "numerosos profesionales con años de experiencia" y a una parte de las personas que integran actualmente las bolsas de empleo. "Esta decisión obligaría incluso a recurrir al Servicio Público de Empleo para cubrir puestos que hoy desempeñan trabajadores cualificados", han lamentado.

Para CSIF, resulta "especialmente preocupante" que esta medida se impulse pese a existir un informe desfavorable de la propia Viceconsejería de Justicia y tras un proceso de negociación con las organizaciones sindicales que el pasado año terminó sin acuerdo.

El sindicato recuerda que el centro de Sograndio es un entorno "especialmente sensible donde la experiencia y el conocimiento práctico son fundamentales para garantizar la seguridad de los menores y de los trabajadores y trabajadoras". "Sustituir profesionales con trayectoria por personas sin experiencia supondría asumir riesgos innecesarios", han alertado.

CSIF ha asegurado que pondrá en conocimiento del Fiscal de Menores y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias la situación en la que podría quedar el centro y los riesgos que esta decisión generaría para los menores cumpliendo medidas judiciales.