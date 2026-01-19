La Ejecutiva de la FSA-PSOE exige al Gobierno de España cambios en su propuesta de reforma de la financiación

Archivo - Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE - FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE reunida este lunes en Oviedo analizó "en profundidad" la propuesta que el Gobierno de España ha realizado para la reforma del modelo de financiación autonómica y consideró que la misma "no atiende los intereses y las necesidades de Asturias". Por ello exige al Gobierno de España que introduzca cambios sustanciales en la misma para garantizar un modelo de financiación que asegure la prestación de los servicios públicos en condiciones de equidad e igualdad.

Según informa la FSA, la Comisión Ejecutiva se pronunció de forma unánime a favor de rechazar la propuesta de reforma que actualmente está sobre la mesa si no se introducen los cambios reclamados.

Además coincidido en cuestionar las formas que el Gobierno ha utilizado para plantear su propuesta de reforma del modelo de financiación. En este sentido, la FSA reclama que en adelante se abra un proceso de diálogo con todas las comunidades para impulsar un modelo que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos por encima de la capacidad fiscal de los diferentes territorios y que no contemple el principio de ordinalidad.

Destacan los socialistas asturianos que el resultado final debe ser un modelo que responda de forma adecuada a los intereses de Asturias, atendiendo a los principios establecidos tanto en las resoluciones de los congresos de la Federación Socialista Asturiana (el último, en enero de 2025) como en la 'declaración de Santiago' y en los acuerdos alcanzados con los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva Autonómica sí valoró de manera positiva el hecho de que se haya abierto un debate sobre la necesaria reforma del modelo de financiación, en vista de las insuficiencias del sistema actual y que no se incluya un sistema de cupo para ninguna comunidad.

PARÁLISIS DEL PP

Destacan los socialistas que esta iniciativa contrasta con la inacción y la parálisis que a este respecto siempre ha demostrado el Partido Popular, "como ha quedado nuevamente acreditado este fin de semana".

En este sentido recuerda la FSA que el PP había anunciado que iba a presentar una alternativa sobre financiación autonómica y no lo ha hecho, lo que demuestra que carece de una propuesta real en esta materia y que su único objetivo es utilizar la financiación autonómica como elemento de discrepancia, discordia y enfrentamiento político.

"En la financiación autonómica, como en el resto de prioridades políticas del país, el PP representa un proyecto hueco, vacío y sin capacidad para erigirse en alternativa. En este punto, invitamos a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a desmarcarse de la política del 'no por el no' y sentarse a realizar propuestas y negociar cambios que permitan impulsar la reforma del modelo de financiación", concluyen desde la Comisión Ejecutiva.