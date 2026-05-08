El Ejército prepara la próxima semana la campaña de lucha contra incendios forestales en el Principado de Asturias

Archivo - Incendio forestal, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) - BIEM V practicarán la próxima semana, basados en un escenario en el que se recrean varios incendios forestales de forma simultánea, el manejo de herramientas manuales y mecánicas para desbroce, movimiento por pistas forestales con autobombas y trabajos en interfaz urbano forestal.

Los ejercicios tendrán lugar en los concejos de Tineo y Valdés, donde desplegarán 370 militares y más de 100 vehículos, entre los que se encuentran: helicópteros, autobombas, ambulancias, estaciones de transmisiones, diversos vehículos pesados y ligeros especializados.

Otra de las prácticas que se realizarán será la integración de helicópteros en el despliegue, afianzando de esta manera las capacidades operativas, la activación y el despliegue de estos medios en este tipo de emergencias.

Además del personal militar participarán en el ejercicio equipos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Agentes Medioambientales de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este ejercicio pertenece al conjunto de actividades anuales de preparación del Batallón, enfocando las maniobras a la preparación de la próxima campaña 2026 de lucha contra incendios forestales.