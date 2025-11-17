Eladio y Los Seres Queridos actúan en Oviedo el 21 de febrero

Eladio y Los Seres Queridos anuncian concierto en Oviedo el 21 de febrero - ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eladio y Los Seres Queridos ofrecerán un concierto en Oviedo el próximo 21 de febrero en la Sala Gong Galaxy Club, dentro de su nueva gira de salas por España. Esta fecha forma parte del circuito AIEnruta.

La banda, liderada por Eladio Santos y originaria de Vigo, cuenta con seis discos publicados y una larga trayectoria de conciertos en salas y festivales. Su último trabajo, B.S.O. 2005-2025, es un álbum grabado en directo que repasa sus temas más destacados junto a colaboraciones de artistas como Eva Amaral, Pucho (Vetusta Morla) y Depedro.

La gira de presentación del disco agotó entradas en Vigo y Santiago de Compostela. Las entradas están a la venta en eladioylosseresqueridos.es.

A lo largo de su carrera, el grupo ha recibido reconocimientos como el Premio Maketón Los 40 Principales 2011, el Premio Martín Códax da Música Galega en 2013 y 2018, y el Premio MIN 2017 a Mejor Álbum en Galego.