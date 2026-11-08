Elliott Murphy actuará en Oviedo dentro de una gira por nueve ciudades nacionales para repasar su trayectoria

Elliott Murphy. - THE BORDERLINE MUSIC

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El músico y escritor neoyorquino Elliott Murphy actuará en la Sala Tribeca de Oviedo el próximo 27 de noviembre en formato dúo. Esta cita forma parte de su nueva gira nacional, con la que el intérprete recorrerá nueve ciudades españolas para repasar sus más de 50 años de trayectoria artística.

Tras arrancar su itinerario en Granada, el intérprete continuará su recorrido el 13 de noviembre en el Cartuja Center Cite de Sevilla. Posteriormente, ofrecerá tres actuaciones consecutivas en formato dúo: el 27 en la Sala Tribeca de Oviedo, el 28 en Escenario Santander y el 29 en el Garufa Club de A Coruña.

Los conciertos de la gira se extenderán durante los primeros meses de 2027 con una residencia de tres fechas consecutivas en la sala Galileo Galilei de Madrid, los días 22, 23 y 24 de enero. El tramo final del tour llevará al compositor al Teatro de las Esquinas de Zaragoza el 11 de marzo, al Kursaal de Donosti el 13 de marzo y al Kafe Antzokia de Bilbao el 14 de marzo.

El cantante, afincado en París desde hace más de tres décadas, inició su carrera discográfica en 1973 con el álbum 'Aquashow' y ha publicado más de 35 discos a lo largo de su carrera.