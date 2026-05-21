El empresariado asturiano carga contra las "obligaciones impuestas" en materia de salarios y el problema del absentismo

La presidenta de FADE, María Calvo, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha criticado este jueves las "obligaciones impuestas sin ser pactadas o dialogadas" en materia de salario mínimo y contra el absentismo laboral como dos de los principales problemas actuales del empresariado. Momentos antes de presidir la reunión de la Junta Directiva de FADE, Calvo ha asegurado que una encuesta realizada en los últimos días desvela que estas son las principales preocupaciones de las empresas hoy en día, por el coste y los problemas organizativos que conllevan.

La presidenta de FADE ha ofrecido una rueda de prensa acompañada por la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, en la que ha afirmado que la FADE está trabajando en buscar soluciones para estas problemáticas, especialmente el absentismo. Para ello, ha dicho, es necesario contar con el "diagnóstico adecuado" y abordarlo con gobiernos y la parte sindical. "Todos buscamos lo mismo: que mejoren la salud y se reincorporen a trabajar lo antes posible", ha asegurado.

Ángela de Miguel, por su parte, ha puesto el foco en las dificultades de las pequeñas, medianas y microempresas, siendo "las más olvidadas" por las políticas estatales. Así, ha indicado que mientras España "está creciendo", hay 15.000 microempresas menos ahora que antes de la pandemia. "El crecimiento económico y la prosperidad no están llegando a todos, y la parte más débil está siendo expulsada del mercado y del sistema", ha aseverado.

A su juicio, estas empresas están desapareciendo por la "sobrecarga regulatoria", la subida del Salario Mínimo Interprofesional o los costes laborales derivados del absentismo. "Cuando se diseñan las normas, no se piensa en ningún caso en las microempresas que no pueden asumirlas", ha lamentado.

En este sentido ha explicado que un informe de la OCDE alertó hace unas semanas de que en España se pagan más impuestos por trabajar que por consumir, lo que, en su opinión, "desincentiva la creación de empleo" y "desincentiva el interés por trabajar".

A ello ha sumado que en España la presión fiscal sobre las empresas es superior a la media de la UE, y el doble que en países como Suecia. "Y luego la empresa tiene que competir", ha ironizado, mientras que "se tiene casi el doble de tasa de absentismo de la media de la UE".

Sobre el absentismo, ha asegurado que genera un "problema organizativo" que es "dramático" para las pequeñas empresas. A ello se suma, según De Miguel, que no se cubren las vacantes y existe un problema de relevo generacional.