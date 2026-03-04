Empresarios de Asturias urgen al Gobierno a salvar el comercio con EEUU tras la amenaza de Trump por Irán

Archivo - La presidenta de FADE, María Calvo, durante un encuentro empresarial de las patronales del noroeste para presentar el informe 'Corredor Atlántico Noroeste. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha instado este miércoles al Gobierno estatal a "reconducir las relaciones transatlánticas" con Estados Unidos, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazase con cortar las relaciones comerciales con España por la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, Calvo ha asegurado que la patronal asturiana observa "con preocupación" tanto las últimas declaraciones de Trump como las recientes decisiones del Gobierno de España. Ambos factores, ha dicho, "han generado una incertidumbre que afecta de forma directa a nuestras empresas". A juicio de la representante de FADE, las empresas asturianas no deben "asumir el coste de decisiones políticas poco ponderadas".

Es por ello que considera que en un contexto internacional "ya complicado", "es imprescindible que la acción política se guíe por la prudencia y la defensa de los intereses económicos nacionales". Calvo ha remarcado que no se puede permitir que "la falta de previsión y de una voz consensuada en Europa comprometa nuestras relaciones comerciales y estratégicas con un socio de la importancia de Estados Unidos".

Ante esta situación, la patronal asturiana insta al Gobierno a "anteponer" la estabilidad del tejido productivo y la protección de los mercados a "consideraciones políticas". "Nuestra economía necesita certidumbre, coherencia y aliados fiables", ha zanjado.