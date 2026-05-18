Empresarios y colectivos de la montaña central urgen al Principado a acelerar las inversiones en Fuentes de Invierno

Archivo - Estación de esquí de Fuentes de Invierno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, junto a concesionarios, empresarios, clubes de esquí y colectivos vecinales y turísticos de la montaña central, ha expresado su "preocupación" por los retrasos acumulados por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo en relación con las inversiones previstas en la estación de Fuentes de Invierno.

En un comunicado remitido a Europa Press, el colectivo -en el que participan, entre otros, asociaciones vecinales de El Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral)- señala que han transcurrido casi tres meses desde la finalización del periodo de información pública de la declaración de impacto ambiental sin que se hayan dado a conocer avances concretos.

A su juicio, este documento es "trascendental" ya que marcará las líneas futuras de actuación en el complejo allerano. Definirá el alcance de las actuaciones y las posibilidades de desarrollar no solo el turismo de nieve sino también turismo activo en la estación durante todo el año.

Sin embargo, critican que la Consejería no ha informado hasta la fecha sobre la redacción final del documento ni sobre el calendario previsto para su aprobación, en un momento en el que, según advierten, debería iniciarse ya la planificación de la próxima temporada.

Los firmantes consideran que esta falta de avances responde a un ritmo de gestión "alejado de la lógica" que exige el funcionamiento de una estación de esquí, donde la planificación y la anticipación resultan esenciales. Por ello, instan al Principado a agilizar la aprobación definitiva de la declaración ambiental y a concretar las actuaciones necesarias para consolidar Fuentes de Invierno como motor turístico del Valle de Aller.

Entre las prioridades, destacan la implantación de un sistema de nieve artificial -una infraestructura por la que, recuerdan, están apostando otras estaciones del país- y la definición de los pasos para una futura conexión con San Isidro. También lamentan la ausencia de avances en la anunciada gestión conjunta de los complejos de esquí asturianos y leoneses.

Asimismo, reclaman que se impulsen de forma paralela otros proyectos pendientes, como la construcción de un edificio de servicios en la cota media, un hangar para el mantenimiento de maquinaria o la ampliación de pistas anunciada recientemente por el presidente del Principado.

"Es tiempo de pasar de las promesas a los hechos", concluyen, subrayando que los usuarios y el sector turístico esperan decisiones concretas que permitan garantizar el futuro de la estación.