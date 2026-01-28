Empresarios y Principado piden abandonar el "ruido" en torno a Valgrande-Pajares

Telecabina de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Empresarios y administraciones públicas asturianas han pedido este miércoles abandonar el "ruido" en torno a la gestión de la estación invernal de Valgrande-Pajares, y han defendido la inversión prevista para este año y el próximo.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el presidente de Otea, Javier Martínez, y la presidenta de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias, Lucía del Carmen Noriega.

El encuentro se produce un día después de que los integrantes de la 'Mesa de la Nieve' --empresarios, concesionarios asociaciones vecinales y usuarios-- expresaran su malestar por la "falta de diálogo" del Gobierno asturiano y reclamasen una gestión "real" para Valgrande-Pajares.

Al término del encuentro, Gutiérrez ha defendido que el Principado está trabajando con un proyecto de "grandes inversiones" por el cual en 2026 se va a invertir un millón de euros y nueve en 2027. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó a inicios de enero el gasto para la Fase II-B del proyecto de desestacionalización y modernización del complejo, con un presupuesto de 992.699,38 euros, financiado con cargo a los presupuestos del Principado y susceptible de recibir cofinanciación europea a través del Fondo de Transición Justa.

"Hay un programa con hechos constatables", ha defendido, mostrando el "compromiso absoluto" del Gobierno con la estación y su "reconstrucción total" para conseguir que sea el "motor tractor de la actividad turística, económica y empresarial" de la comarca del Caudal y de toda Asturias.

Ante las críticas que se hacen públicas por la gestión de Valgrande-Pajares, la consejera ha reconocido que le preocupa "muchísimo" que se pueda perjudicar el "buen nombre" de la estación y que se ponga en cuestión el trabajo de los empleados.

En esta misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, ha mostrado su preocupación porque haya "demasiado ruido" y que se hable "permanentemente mal" de una estación de esquí que lo que debe hacer es "generar riqueza". Así, ha pedido al Gobierno que tome medidas para lograr una "gestión eficiente" y salir de "esta espiral" de críticas que "no está favoreciendo a nada".

Por su parte, la alcaldesa de Lena ha pedido que se resuelvan los problemas de la estación "cuanto antes" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento estarán "expectantes" al cumplimiento del plan de inversiones.