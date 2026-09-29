Emulsa acercará la recogida de residuos especiales a los barrios con ocho puntos limpios móviles

Consejo para la gestión de residuos - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, a través de la empresa Emulsa, pondrá en marcha de una red de ocho puntos limpios móviles, que permitirá depositar residuos especiales en distintos puntos de la ciudad sin necesidad de desplazarse hasta los puntos limpios situados en las afueras.

El nuevo servicio se plantea como complemento a la actual red de puntos limpios fijos y puntos limpios de proximidad y contará inicialmente con un furgón y un operario, dos turnos -mañana y tarde- y ocho ubicaciones, establecidas con criterios técnicos para garantizar una adecuada distribución territorial, según han informado desde el Ayuntamiento de Gijón.

El objetivo es que los ciudadanos dispongan aproximadamente a menos de 500 metros de un punto para depositar residuos especiales, ya sea un punto limpio móvil, de proximidad o fijo. El proyecto tendrá además un carácter escalable, de manera que pueda ampliarse el número de días y equipos en función de los resultados obtenidos.

La implantación de los puntos limpios móviles se enmarca en el Plan Municipal de Residuos Cero, que contempla medidas para avanzar en la prevención y gestión de residuos, la recogida separada, la reutilización y la economía circular. El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, destaca que el Plan "es una verdadera hoja de ruta" y subraya que su ejecución ya se está traduciendo en actuaciones concretas.

"Ya hemos puesto en marcha nueve de las 31 medidas previstas y seguimos avanzando con nuevas iniciativas que los ciudadanos pueden ver y utilizar, como los puntos limpios de proximidad, las áreas de compostaje o la mejora de la recogida de diferentes tipos de residuos", señala.

"Queremos que el Plan Municipal de Residuos Cero se traduzca en mejoras reales en el día a día de los gijoneses, facilitando que separar, reciclar y reutilizar sea cada vez más sencillo y cómodo", añade Pintueles.

La implantación de los puntos limpios móviles es uno de los asuntos abordados en el Consejo Municipal para la Prevención y Gestión de Residuos y el Fomento de la Economía Circular en su reunión de hoy y se suma a las actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando dentro del Plan Municipal de Residuos Cero.

En el Consejo se ha informado además que Gijón cuenta ya con tres puntos limpios de proximidad, ubicados en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, Jove y Moreda, en colaboración con Cogersa. También están funcionando tres áreas de compostaje comunitario, en La Camocha, Jove y Leorio, mientras que están pendientes de ejecución otras tres en Santa Bárbara y en los Huertos de Ocio de Somió y Leorio.

En materia de recogida de materia orgánica, 25 estaciones de contenedores soterrados cuentan ya con depósito específico, además de cerradura y sensores de llenado. Asimismo, se han instalado bocas XL para facilitar el depósito y se ha renovado la rotulación de estas instalaciones.

El Ayuntamiento ha completado también la ampliación de la recogida separada de poda, con 168 contenedores, y ha renovado ya más de 400 contenedores en la zona rural y periurbana.

Además, se trabaja en la mejora de la recogida domiciliaria de muebles para reutilización, con una nueva licitación que permitirá ampliar el número de días de servicio. Esta recogida está reservada a empresas de inserción o centros especiales de empleo.

Entre los nuevos proyectos figura igualmente una caja de reutilización, inspirada en una experiencia conocida en Aarhus (Dinamarca), que permitirá depositar objetos que todavía puedan ser útiles para otras personas. La iniciativa se plantea inicialmente como proyecto piloto.

A ello se suma la Objetoteca, un proyecto en colaboración con el Principado de Asturias y vinculado a Reusapp, que plantea un servicio de préstamo de objetos y enseres como material deportivo, de puericultura, bricolaje u ocio.

"Estamos ampliando las opciones que tienen los ciudadanos para reciclar, reutilizar y gestionar sus residuos de una manera más cómoda y cercana", afirmó Pintueles.

El Consejo Municipal ha analizado asimismo los datos de gestión de residuos correspondientes al primer semestre de 2026, que permiten hacer seguimiento de la evolución de las diferentes fracciones y evaluar las medidas que se están desarrollando.

Durante los seis primeros meses del año, el volumen total de residuos gestionados registra un ligero incremento del 2%, mientras que la recogida separada se mantiene en torno al 36%. Los datos señalan que prácticamente todas las recogidas mantienen un comportamiento estable, con la excepción de la fracción orgánica.

La tasa actual se sitúa en línea con la evolución de los últimos años, después del incremento registrado desde mediados de la década pasada y la posterior estabilización en valores situados aproximadamente entre el 35% y el 37%.

El Plan Municipal de Residuos Cero establece un objetivo del 40% de recogida separada, mientras que la normativa fija para 2035 un objetivo del 50%. El seguimiento de estos indicadores permitirá continuar evaluando la evolución del plan y el efecto de las diferentes medidas implantadas.

En este sentido, Pintueles subraya que "los datos nos permiten saber dónde estamos y, sobre todo, dónde tenemos que seguir trabajando", y defiende que las actuaciones que se están poniendo en marcha buscan facilitar la participación de los ciudadanos.