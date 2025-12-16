Emvisa aprueba la compra de dos viviendas y contratar un servicio de vigilancia privada

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha comunicado este martes que el Consejo de Administración de Emvisa ha aprobado la compra de dos viviendas y los pliegos para la licitación del servicio de seguridad privada de la citada sociedad municipal.

Pendás, en declaraciones posteriores al Consejo de Administración, ha explicado que las dos viviendas que se van a adquirir están una en la calle Domingo Juliana y la otra en la calle Marruecos.

Según el edil, de esta forma Emvisa continúa incrementando el parque municipal de vivienda, lo que le permite disponer de más recursos para dar respuesta a las necesidades habitacionales de los gijoneses, "siempre desde criterios de eficacia, de racionalidad económica y de utilidad social", ha recalcado.

En cuanto al servicio de seguridad privada de la empresa, ha justificado que se trata de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la protección de los activos de Emvisa, reforzando la profesionalidad y la transparencia en la gestión.

Por otro lado, en el Consejo se ha dado a conocer el informe de Gerencia relativo a la venta de una vivienda situada en la calle Gregorio García Jove, una actuación aprobada el pasado marzo y que ha apuntado que responde a criterios técnicos y de optimización de los recursos públicos.

"Salimos de este Consejo con acuerdos claros y útiles, que consolidan una política de vivienda basada en la responsabilidad, la buena gestión y la búsqueda de soluciones reales para la ciudad", ha destacado Pendás.