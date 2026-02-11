Ence propone implantar en Asturias una nueva planta de celulosa moldeada para reforzar el empleo

Movilización contra el ERE en ENCE, Navia. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ence ha trasladado en la reunión de este miércoles a la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo la posibilidad de implantar en Asturias su nuevo proyecto de celulosa moldeada, "una iniciativa industrial de alto valor añadido que permitiría generar nuevas oportunidades de empleo y reforzar el futuro de la biofábrica de Navia y su entorno".

Según traslada la propia compañía se plantea esta inversión como "una vía real y tangible facilitando recolocaciones en una nueva línea de actividad".

Explica la empresa que la celulosa moldeada es una solución innovadora orientada a la producción de envases renovables y sostenibles a partir de fibra. "Se trata de un negocio emergente, alineado con las tendencias regulatorias europeas y con el avance hacia modelos de economía circular, que abre nuevas oportunidades industriales para Asturias", inciden.

La dirección de Ence y el comité de empresa de la fábrica de Navia volvieron a reunirse este miércoles para tratar de alcanzar un acuerdo en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía. La plantilla iniciará una huelga indefinida a partir del próximo viernes si no se alcanza un acuerdo que impida el despido de 96 empleados que plantea la empresa.

Desde la dirección de la compañía destacan que la posible implantación de este proyecto en Navia "no solo permitiría mitigar el impacto laboral del proceso en curso, sino que supondría una apuesta estratégica por el desarrollo industrial de la comarca, la generación de empleo estable y la creación de riqueza en el territorio".

Ence ha vinculado esta decisión al resultado del proceso de negociación y a la existencia de un entorno de estabilidad y colaboración que garantice la viabilidad de nuevas inversiones industriales a largo plazo. La compañía considera que el clima social e institucional es un factor determinante para consolidar proyectos estratégicos de futuro.

La empresa incide en que "tras cuatro trimestres consecutivos de pérdidas en el negocio de Celulosa ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad para el periodo 2025-2027, basado en la modernización tecnológica, la automatización de procesos y la mejora operativa".

Añade que la propuesta de implantar en Asturias la nueva planta de celulosa moldeada representa una apuesta concreta por el futuro industrial de Navia.