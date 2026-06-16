Ence reafirma su plan de eficiencia en Navia en plena huelga y prevé ajustar plantilla hasta 2027

Archivo - Trabajadores de ENCE Navia durante las movilizaciones de la planta de la pastera ENCE, a 30 de enero de 2026, en Navia. - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ence ha reiterado, en relación con la huelga en su planta de Navia, que continúa con la ejecución del Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de celulosa, previsto para el periodo 2026-2027.

Según ha señalado la compañía, este plan se apoya en dos pilares: la adopción de soluciones de inteligencia artificial junto con la reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus operaciones.

La empresa ha indicado que la ejecución de los distintos proyectos incluidos en este programa implicará una reducción "ordenada" de la estructura de personal, en el marco del procedimiento de despido colectivo acordado hace unos meses. Dicho ajuste de plantilla, según Ence, se desarrollará de forma progresiva hasta el año 2027.