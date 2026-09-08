Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo da la mayoría a las fuerzas de la derecha en Asturias

Archivo - La portavoz socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, durante su intervención en el Pleno institucional por el Día de Asturias. - JGPA - Archivo

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo publicada este martes y recogida por Europa Press otorgaría una mayoría a las fuerzas de la derecha PP y Vox, si se celebrasen elecciones a día de hoy en el Principado de Asturias. Entre ambas formaciones podrían sumar 26 escaños, tres más de los 23 que otorgan la mayoría.

A nueve meses de la cita con las urnas, el PSOE perdería 25.000 votantes y acentuaría un descenso ya pronosticado en anteriores encuestas. De este modo Adrián Barbón no tendría opción de encadenar un tercer mandato ante la suma de fuerzas de PP y Vox que obtendrían una amplia mayoría parlamentaria.

Según dicho sondeo, el PSOE seguiría siendo la fuerza más votada en Asturias con un 32,4% de los apoyos, lo que le otorgaría entre 15 y 17 escaños en la Junta General. En segundo lugar se situaría el PP con un 32,0% de los votos y una estimación de entre 16 y 17 representantes, empatando en el horquilla superior de concejales con la formación socialista.

Por su parte, Vox se colocaría como tercera fuerza política en el Principado tras lograr el 17,9% de los sufragios, resultado que le permitiría obtener entre 7 y 9 escaños en el parlamento autonómico.

Asimismo, Izquierda Unida (IU) alcanzaría el 7,6% de los votos, con los que sumaría 3 representantes. Finalmente, Podemos registraría tan sólo un 3,0% de los apoyos, lo que le daría una horquilla de entre 0 y 1 escaño en la Junta General.