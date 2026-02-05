Enero fue normal en Asturias en temperatura y lluvia, pero el año hidrológico sigue "muy seco", según Aemet

Circulación en la AP-66 en enero de 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enero de 2026 tuvo en Asturias un "comportamiento climático térmica y pluviométricamente normal", con una temperatura media regional de 6,4 grados y una precipitación acumulada de 130,2 litros por metro cuadrado, según el balance mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media se situó 0,1 grados por debajo del promedio 1991-2020, mientras que la lluvia quedó un 4% por debajo de lo habitual para un mes de enero, cuya media es de 136 litros por metro cuadrado.

Pese a esa normalidad en el mes, Aemet advierte de que el año hidrológico en curso (de octubre de 2025 a enero de 2026) presenta, en conjunto, un carácter muy seco, con 445,9 litros por metro cuadrado acumulados en promedio regional, lo que supone un 23% menos de lo normal frente a los 576,7 litros de la serie 1991-2020.

En cuanto al comportamiento térmico, la temperatura máxima media en la región fue de 10 grados, 0,6 por debajo de la media climatológica de referencia, mientras que la mínima media se situó en 2,8 grados, 0,3 por encima del valor normal. Este enero figura como el vigésimo séptimo más cálido de la serie 1961-2026.

SUCESIÓN DE BORRASCAS

El mes estuvo marcado por una sucesión de borrascas y contrastes térmicos. A comienzos de enero, la interacción de la borrasca Francis con la entrada de aire ártico provocó un acusado descenso de las temperaturas, con una anomalía de hasta -5 grados el día 6 y nevadas importantes en la cordillera Cantábrica y en cotas bajas. Posteriormente, entre los días 11 y 15, varias borrascas atlánticas con vientos del suroeste y sur elevaron las temperaturas hasta 4,5 grados por encima de la media el día 12.

La segunda quincena estuvo dominada por borrascas de gran impacto -Ingrid, Joseph y Kristin- que generaron numerosos avisos por fenómenos costeros y rachas de viento muy fuertes de componente oeste y suroeste. Aemet destaca los 146 kilómetros por hora registrados en Cabo Busto el día 25 asociados a la borrasca Ingrid. Estas situaciones también dejaron precipitaciones generalizadas que redujeron de forma significativa las horas de sol respecto a la media del mes.

Durante enero se contabilizaron 152 descargas de rayo en Asturias, con el día 30 como la jornada de mayor actividad eléctrica, al concentrar 63 descargas.