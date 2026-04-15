De enero a marzo se crearon 515 empresas en Asturias, un 28,43% más que en el mismo periodo del año anterior

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asturias mantiene el dinamismo empresarial en el primer trimestre del año, con la creación, entre enero y marzo, de 515 empresas, un 28,43% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la consultora Informa D&B.

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa, esta cifra mantiene la tendencia positiva de 2025, cuando se registró un récord histórico, con 1.565 nuevas sociedades.

El dato trimestral consolida este dinamismo, además de reflejar un aumento de la capitalización, ya que las compañías comienzan con 22,23 millones de capital inicial, un 26,51% más que en el primer trimestre del pasado ejercicio.

En el primer trimestre de 2026 se disolvieron 204 sociedades, por lo que el saldo final entre la creación y el cese de actividad fue positivo en 311 empresas.

En cuanto a los datos mensuales, marzo fue el mejor mes hasta ahora, con 181 nuevas firmas, un 60,1% más, lo que sitúa Asturias como la segunda comunidad con mejor evolución.